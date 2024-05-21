Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГПСУ предупредили о возможности наступления россиян в Сумской области arrow

В ГПСУ предупредили о возможности наступления россиян в Сумской области

21 мая 2024 14:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В ГНСУ заявили, что россияне могут атаковать Сумщину
Украинские защитники в Сумской области. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Государственной пограничной службе Украины считают, что в ближайшее время россияне могут атаковать Сумскую область. Они будут это делать для того, чтобы отвлечь украинских защитников от других участков фронта.

Об этом пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил в эфире Радіо Свобода во вторник, 21 мая.

Читайте также:

Возможное наступление оккупантов на Сумскую область

"Никогда нельзя исключать, и в том числе, я это неоднократно отмечал, что враг может в Сумском направлении сделать что-то такое, как он делает сейчас на Харьковском направлении, несмотря на то, что у него нет достаточных сил," — сообщил спикер ГПСУ.

По его словам, россияне могут выполнять такие маневры и попытки наступления, чтобы растянуть фронт и отвлечь украинские силы от защиты других регионов.

"Пока мы имеем такого соседа, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — подытожил Демченко.

Напомним, 15 мая глава Белопольской общины в Сумской области Юрий Зарко рассказал об активном обстреле приграничных территорий и возможности российского наступления на регион.

Глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх 14 мая заявил, что из некоторых населенных пунктов на Сумщине уже проводилась эвакуация.

война
ВСУ
Сумы
пограничники
Сумская область
Россия
ГПСУ
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify