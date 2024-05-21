В ГНСУ заявили, что россияне могут атаковать Сумщину

Украинские защитники в Сумской области. Фото: РБК-Украина

В Государственной пограничной службе Украины считают, что в ближайшее время россияне могут атаковать Сумскую область. Они будут это делать для того, чтобы отвлечь украинских защитников от других участков фронта.

Об этом пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил в эфире Радіо Свобода во вторник, 21 мая.

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Возможное наступление оккупантов на Сумскую область

"Никогда нельзя исключать, и в том числе, я это неоднократно отмечал, что враг может в Сумском направлении сделать что-то такое, как он делает сейчас на Харьковском направлении, несмотря на то, что у него нет достаточных сил," — сообщил спикер ГПСУ.

По его словам, россияне могут выполнять такие маневры и попытки наступления, чтобы растянуть фронт и отвлечь украинские силы от защиты других регионов.

"Пока мы имеем такого соседа, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — подытожил Демченко.

Напомним, 15 мая глава Белопольской общины в Сумской области Юрий Зарко рассказал об активном обстреле приграничных территорий и возможности российского наступления на регион.

Глава Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх 14 мая заявил, что из некоторых населенных пунктов на Сумщине уже проводилась эвакуация.