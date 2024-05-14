Наступ Росії — на Сумщині розпочали евакуацію

Мирні жителі евакуюються із районів бойових дій. Фото ілюстративне: УНІАН

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх заявив про проведення евакуації в місцях, де існує загроза можливого наступу Російської Федерації. Влада активно взаємодіє з місцевим населенням та забезпечує його безпеку в умовах можливої загрози.

Про це Володимир Артюх заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 14 травня.

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Евакуація в Сумській області

"Ми цю інформацію отримали, Сумська ОДА 24/7 спілкується з військовим командуванням і з огляду на цю інформацію ми і діємо, як приклад громада Білопілля, яка страждає від обстрілів, інфраструктура якої постраждала від обстрілів, військові рекомендували евакуацію там, ми виконуємо", — сказав Артюх.

У зв'язку з постійними обстрілами з боку Російської Федерації місцевим мешканцям було рекомендовано евакуюватися з 10-кілометрової зони біля кордону. Голова Сумської ОДА наголосив, що минулого року була оголошена планова евакуація для п'ятикілометрової зони, в яку увійшло 115 населених пунктів.

За його словами, понад 12,5 тисяч населення вже евакуйовано, серед них близько 2 000 дітей.

Спілкування з військовим командуванням відбувається цілодобово для оперативного реагування на ситуацію та координації дій.

Обстріли Сумщини

За словами очільника області, протягом останнього тижня росіяни завдали масованих ударів із реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та артилерії по території Білопільської громади.

"Вся інфраструктура знищується, основні соціальні та аварійно-рятувальні служби знаходяться у безпосередній близькості. Тому на Раді оборони було прийнято рішення про рекомендації мешканцям цієї громади евакуюватися", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної. Крім того, вважає він, російські військові можуть розпочати наступ у Сумській області.