Обстрел украинских ТЭС — кто помогает энергетикам разбирать завалы

В ДТЭК сообщили, кто помогает энергетикам разбирать завалы на обстрелянных ТЭС
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, кто помогает разбирать завалы на теплоэлектростанциях, которые попали под удар российских оккупантов. По его словам, речь идет о шахтерах компании.
Об этом Дмитрий Сахарук сказал в эфире телемарафона во вторник, 28 мая.
Разбор завалов на атакованных украинских ТЭС
"Мы, например, привлекаем не только энергетиков. Шахтеры сейчас активно помогают в разборе завалов на станциях, выполнять вспомогательные работы для того, чтобы как можно быстрее восстановить станции после ударов россиян", — отметил Сахарук.
По его словам, ДТЭК работает над поиском и заказом оборудования в Европе. Однако существует риск возникновения проблемы с изготовлением большого объема необходимого оборудования.
Сахарук отметил, что работы по восстановлению компания ведет за свой счет.
Известно, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы около 180 раз.
Напомним, на Змиевской и Трипольской теплоэлектростанциях уничтожено почти 80% оборудования. В результате разрушений разбор завалов продлится ориентировочно два месяца.
Также 5 мая оккупанты совершили ракетную атаку на территорию Славянской ТЭС. Жертв и пострадавших в результате нападения не зафиксированы.
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