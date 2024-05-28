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В ДТЭК сообщили, кто помогает энергетикам разбирать завалы на обстрелянных ТЭС

28 мая 2024 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел украинских ТЭС — кто помогает энергетикам разбирать завалы
Последствия российского обстрела Трипольской ТЭС. Фото: Top Energy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, кто помогает разбирать завалы на теплоэлектростанциях, которые попали под удар российских оккупантов. По его словам, речь идет о шахтерах компании.

Об этом Дмитрий Сахарук сказал в эфире телемарафона во вторник, 28 мая.

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Разбор завалов на атакованных украинских ТЭС

"Мы, например, привлекаем не только энергетиков. Шахтеры сейчас активно помогают в разборе завалов на станциях, выполнять вспомогательные работы для того, чтобы как можно быстрее восстановить станции после ударов россиян", — отметил Сахарук.

По его словам, ДТЭК работает над поиском и заказом оборудования в Европе. Однако существует риск возникновения проблемы с изготовлением большого объема необходимого оборудования.

Сахарук отметил, что работы по восстановлению компания ведет за свой счет.

Известно, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы около 180 раз.

Напомним, на Змиевской и Трипольской теплоэлектростанциях уничтожено почти 80% оборудования. В результате разрушений разбор завалов продлится ориентировочно два месяца.

Также 5 мая оккупанты совершили ракетную атаку на территорию Славянской ТЭС. Жертв и пострадавших в результате нападения не зафиксированы.

война
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