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У ДТЕК повідомили, хто допомагає енергетикам розбирати завали на обстріляних ТЕС

28 травня 2024 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл українських ТЕС — хто допомагає енергетикам розбирати завали
Наслідки російського обстрілу Трипільської ТЕС. Фото: Top Energy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, хто допомагає розбирати завали на теплоелектростанціях, які потрапили під удар російських окупантів. За його словами, йдеться про шахтарів компанії.

Про це Дмитро Сахарук сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 28 травня.

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Розбір завалів на атакованих українських ТЕС

"Ми, наприклад, залучаємо не лише енергетиків. Шахтарі зараз активно допомагають в розборі завалів на станціях, виконувати допоміжні роботи для того, щоб якомога швидше відновити станції після ударів росіян", — зазначив Сахарук.

За його словами, ДТЕК працює над пошуком та замовленням обладнання в Європі. Проте існує ризик виникнення проблеми з одночасним виготовленням великого обсягу необхідного устаткування.

Сахарук зазначив, що роботи з відновлення компанія веде за власний рахунок.

Відомо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані близько 180 разів.

Нагадаємо, на Зміївській та Трипільській теплоелектростанціях знищено майже 80% обладнання. Внаслідок руйнацій розбір завалів триватиме орієнтовно два місяці. 

Також 5 травня окупанти здійснили ракетну атаку на територію Слов’янської ТЕС. Жертв та постраждалих внаслідок нападу не зафіксовано.

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