В фонде "Вернись живым" рассказали, сколько получили БпЛА Shark для ВСУ

Разведывательный комплекс SHARK. Фото: Фото: Главное управление разведки

Фонд "Вернись живым" получил дополнительные беспилотники Shark. Дроны предназначены для украинских бойцов.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" в Twitter.

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"На днях получили еще 15 беспилотников "ШАРК" в рамках нашего совместного проекта "ОКО ЗА ОКО". Эти "птички" позволят оперативно заменять утраченные в боях БпЛА ", — говорится в сообщении.

Беспилотники заменят утраченные самолеты из уже развернутых комплексов аэроразведки Сил обороны. Они приобретены раньше времени, чтобы избежать задержек из-за изготовления новой техники после потерь.

"Сами самолеты могут прожить от одного вылета до месяцев активной службы. При этом наземная станция управления, катапульта, комплект ЗИПов — большинство стоимости комплекса — остается и дальше работает. Пополнять нужно только самолеты", — рассказали в фонде.

Первые 10 дронов уже доставлены, а некоторые из них переданы в военные подразделения для восстановления потерь и непрерывной деятельности на передовой.

Так, во все разведывательные комплексы входит:

два беспилотника;

пусковая установка;

специально разработанный полноприводный микроавтобус с интегрированной системой управления.

Разведывательные комплексы SHARK. Фото: "Вернись живым"

Напомним, что Министерство обороны Украины утвердило использование отечественных дронов SkyKnight в военных целях. Эти современные беспилотные аппараты оборудованы AI, способны перевозить груз до 2,5 кг и функционировать в автономном режиме полета.