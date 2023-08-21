У фонді "Повернись живим" розповіли, скільки отримали БпЛА Shark для ЗСУ

Розвідувальний комплекс SHARK. Фото: Фото: Головне управління розвідки

Фонд "Повернись живим" отримав додаткові безпілотники Shark. Дрони призначені для українських бійців.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим" у Twitter.

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"Днями отримали ще 15 безпілотників "ШАРК" у рамках нашого спільного проєкту "ОКО ЗА ОКО". Ці "пташки" дозволять оперативно замінювати втрачені у боях БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Безпілотники замінять втрачені літаки з уже розгорнутих комплексів аеророзвідки Сил оборони. Вони придбані завчасно, щоб уникнути затримок через виготовлення нової техніки після втрат.

"Самі літаки можуть прожити від одного вильоту до місяців активної служби. При цьому наземна станція управління, катапульта, комплект ЗІПів — більшість вартості комплексу — лишається і далі працює. Поповнювати потрібно лише літаки", — розповіли в фонді.

Перші 10 дронів уже доставлені, а окремі з них передані у військові підрозділи для відновлення втрат та неперервної діяльності на передовій.

Так, до всіх розвідувальних комплексів входить:

два безпілотники;

пускова установка;

спеціально розроблений повнопривідний мікроавтобус з інтегрованою системою управління.

Розвідувальні комплекси SHARK. Фото: "Повернись живим"

Нагадаємо, що Міністерство оборони України затвердило використання вітчизняних дронів SkyKnight у військових цілях. Ці сучасні безпілотні апарати оснащені AI, здатні перевозити вантаж до 2,5 кг та функціонувати в автономному режимі польоту.