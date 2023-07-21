Во Франции российские уклонисты и дезертиры могут претендовать на статус беженцев

Российские мобилизованные на плацу. Фото: росСМИ

Национальный суд Франции по делам убежища (CNDA) постановил, что российские уклонисты от мобилизации в России и дезертиры имеют возможность получить статус беженцев. Соответствующее заявление суд обнародовал в четверг, 20 июля.

Об этом сообщает CNDA.

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CNDA опирается на директиву ЕС от 2011 года, в которой указано, что статус беженца может получить лицо, "которому грозит преследование или наказание за отказ нести военную службу в случае конфликта, где могут быть совершены военные преступления".

Соответственно Суд ЕС установил, что эта директива распространяется на ситуацию, где исполнение военной службы приводит к совершению военных преступлений, даже если лицо принимало лишь опосредованное участие в этом.

"Отказ от прохождения военной службы должен быть единственным способом для заявителя на получение статуса беженца избежать участия в военных преступлениях, которые ему инкриминируют", — подчеркнули в CNDA.

Суд также отметил, что в Украине российские оккупационные войска уже совершили преступления, а мобилизация в РФ "была особенно широкой".

"Гражданин России, призванный в рамках частичной мобилизации 21 сентября 2022 года или принудительного призыва, должен рассматриваться как склонный к совершению, прямо или косвенно, военных преступлений, учитывая саму цель частичной мобилизации, невозможность отказаться от мобилизационного приказа и учитывая условия, в которых разворачивался вооруженный конфликт", — добавили в CNDA.

Напомним, что российский оккупант рассказал своей матери о плохом отношении к военным. Также он отметил, что в РФ назревает гражданская война.