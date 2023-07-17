"До "зеків" краще ставлення, ніж до нас": окупант скаржиться на керівництво РФ

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Також він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна.

Перехоплену розмову опублікувала українська розвідка.

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Перехоплення розмови ворога

— Не зрозуміла, чого чекаєш?

— Виступ Путіна щодо мобілізованих.

— А…, А що тобі? Він сказав.

— Бл*дь, що він сказав?

— Він сказав, що термін не встановлений, нової мобілізації не буде, тож…

— Чого не буде? Нової мобілізації?

— Так.

— Термін не встановлено? О, ну, взагалі шикарно, бл*дь, просто. Ось ти знаєш, до нас привезли "зеків" — збройні сили почали набирати "зеків", як у "Вагнера". Рота "зеків" стоїть за нами на другій лінії оборони, ми стоїмо на передовій. І "зеки" стоять певний термін там — пів року. Тобто нормально, це як? Тобто я просто потрапив у рабство. Тобто, як у царській Росії, так? Просто термінів немає… "Зеки", навіть до "зеків" краще ставлення, розумієш, ніж до нас? Мам, я тобі серйозно говорю, ти навіть просто, я просто засмучувати тебе не хочу. Я тобі не розповідаю тут нічого, це…

— З чим це пов'язано?

— З чим це пов'язано? Так це ми в такій країні живемо, "Доброго ранку, мамо! Більше дивися телевізор". Основні сили Путін залишив у Москві, тому що зараз може це вся х*йня закінчитися громадянською війною. Це моя особиста думка, бо це жесть. Бо якщо я доживу до виборів Путіна, я на них піду. Ось ніколи не ходив, а піду з принципу, проголосую проти цієї с*ки!

Нагадаємо, раніше російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу, та про те, як в РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують й зазначають як зниклих безвісти.