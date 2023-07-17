Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "До "зеків" краще ставлення, ніж до нас": окупант скаржиться на керівництво РФ arrow

"До "зеків" краще ставлення, ніж до нас": окупант скаржиться на керівництво РФ

17 липня 2023 22:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"До "зеків" краще ставлення, ніж до нас": окупант скаржиться на керівництво РФ
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Також він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна. 

Перехоплену розмову опублікувала українська розвідка.

Читайте також:

Перехоплення розмови ворога

— Не зрозуміла, чого чекаєш?

— Виступ Путіна щодо мобілізованих.

— А…, А що тобі? Він сказав.

— Бл*дь, що він сказав?
— Він сказав, що термін не встановлений, нової мобілізації не буде, тож…

— Чого не буде? Нової мобілізації?

— Так.

— Термін не встановлено? О, ну, взагалі шикарно, бл*дь, просто. Ось ти знаєш, до нас привезли "зеків" — збройні сили почали набирати "зеків", як у "Вагнера". Рота "зеків" стоїть за нами на другій лінії оборони, ми стоїмо на передовій. І "зеки" стоять певний термін там — пів року. Тобто нормально, це як? Тобто я просто потрапив у рабство. Тобто, як у царській Росії, так? Просто термінів немає… "Зеки", навіть до "зеків" краще ставлення, розумієш, ніж до нас? Мам, я тобі серйозно говорю, ти навіть просто, я просто засмучувати тебе не хочу. Я тобі не розповідаю тут нічого, це…

— З чим це пов'язано?

— З чим це пов'язано? Так це ми в такій країні живемо, "Доброго ранку, мамо! Більше дивися телевізор". Основні сили Путін залишив у Москві, тому що зараз може це вся х*йня закінчитися громадянською війною. Це моя особиста думка, бо це жесть. Бо якщо я доживу до виборів Путіна, я на них піду. Ось ніколи не ходив, а піду з принципу, проголосую проти цієї с*ки!

Нагадаємо, раніше російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу, та про те, як в РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують й зазначають як зниклих безвісти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз