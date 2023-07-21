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У Франції російські ухилянти та дезертири можуть претендувати на статус біженців

21 липня 2023 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Франції російські ухилянти та дезертири можуть претендувати на статус біженців
Російські мобілізовані на плацу. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національний суд Франції у справах притулку (CNDA) ухвалив, що російські ухилянти від мобілізації в Росії та дезертири мають можливість отримати статус біженців. Відповідну заяву суд оприлюднив у четвер, 20 липня.

Про це повідомляє CNDA.

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CNDA спирається на директиву ЄС від 2011 року, в якій зазначено, що статус біженця може отримати особа, "якій загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в разі конфлікту, де можуть бути скоєні воєнні злочини".

Відповідно Суд ЄС встановив, що ця директива поширюється на ситуацію, де виконання військової служби призводить до вчинення воєнних злочинів, навіть якщо особа брала лише опосередковану участь у цьому.

"Відмова від проходження військової служби має бути єдиним способом для заявника на отримання статусу біженця уникнути участі у воєнних злочинах, які йому інкримінують", — підкреслили в CNDA.

Суд також відзначив, що в Україні російські окупаційні війська вже скоїли злочини, а мобілізація у РФ "була особливо широкою".

"Громадянин Росії, призваний у межах часткової мобілізації 21 вересня 2022 року або примусового призову, повинен розглядатися як такий, що був схильний до вчинення, прямо чи опосередковано, воєнних злочинів, з огляду на саму мету часткової мобілізації, неможливість відмовитися від мобілізаційного наказу та з огляду на умови, в яких розгортався збройний конфлікт", — додали в CNDA.

Нагадаємо, що російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Також він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна. 

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