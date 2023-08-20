В ФСБ призвали Путина уволить двух преданных приспешников: кого именно

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Отдельные работники ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Так, в ФСБ недовольны неудачами русской армии на фронте, за что ответственность возлагают на Шойгу и Герасимова.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Многие внутри элиты были поражены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать Пригожина, что вызвало беспокойство среди чиновников относительно потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем. Недовольство по поводу неудач России на поле боя все еще тлеет в учреждении безопасности", — говорится в материале.

Так, Пригожин пытался устранить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, однако они до сих пор на своих должностях. Однако попытки руководителя ЧВК "Вагнер" нашли поддержку среди некоторых представителей службы безопасности.

"По словам пяти человек, которые в курсе ситуации, сторонники жесткой линии безопасности хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному продолжению войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение", — пишет издание.

Однако, по данным Bloomberg, нет гарантий, что Шойгу и Герасимова снимут с должностей.

Напомним, что лидер ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своей компании в Африке. При этом он избегает заявления о войне в Украине.

Также мы писали, что власть Владимира Путина остается стабильной, поскольку российское общество мало активно участвует в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы сделали сотрудники Бюро по защите Сатверсме (SAB).