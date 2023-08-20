Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ФСБ призвали Путина уволить двух преданных приспешников: кого именно arrow

В ФСБ призвали Путина уволить двух преданных приспешников: кого именно

20 августа 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ФСБ призвали Путина уволить двух преданных приспешников: кого именно
Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Отдельные работники ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Так, в ФСБ недовольны неудачами русской армии на фронте, за что ответственность возлагают на Шойгу и Герасимова.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

ФСБ поддерживает Пригожина

"Многие внутри элиты были поражены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать Пригожина, что вызвало беспокойство среди чиновников относительно потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем. Недовольство по поводу неудач России на поле боя все еще тлеет в учреждении безопасности", — говорится в материале.

Так, Пригожин пытался устранить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, однако они до сих пор на своих должностях. Однако попытки руководителя ЧВК "Вагнер" нашли поддержку среди некоторых представителей службы безопасности.

"По словам пяти человек, которые в курсе ситуации, сторонники жесткой линии безопасности хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному продолжению войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение", — пишет издание.

Однако, по данным Bloomberg, нет гарантий, что Шойгу и Герасимова снимут с должностей.

Напомним, что лидер ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своей компании в Африке. При этом он избегает заявления о войне в Украине.

Также мы писали, что власть Владимира Путина остается стабильной, поскольку российское общество мало активно участвует в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы сделали сотрудники Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз