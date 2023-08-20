У РФ знову жаліються на Україну: заявляють про нові спроби атакувати Бєлгородську область

Атака дронів. Фото: росЗМІ

У Росії знову заскулили про спробу терористичного акту з боку України. Так, 20 серпня було запобігло спробі київською сладою здійснити атаку з використанням БпЛА на об'єкти в межах Російської Федерації.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Що відомо про атаку дронів на РФ

Російські ЗМІ повідомляють, що численні українські дрони атакували Білгородську область. Як повідомив губернатор Гладков, відбиваючи атаку, було знищено 12 безпілотників. За попередніми даними, частини дронів впали на житлові будинки.

Також Гладков повідомив, що в районі Бєлгорода і прилеглих територіях діяла наша система протиповітряної оборони, результатом чого стало знищення 12 об'єктів, що летять, що прямують до міста. Наразі служби збирають інформацію про можливі наслідки на землі.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у столиці Росії проводять масову евакуацію людей із "Москва-Сіті". Це відбувається після повідомлення про "приліт БпЛА".

Крім того, у російській столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили у небі БПЛА.

Також ми писали, що в Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

Своєю чергою, 19 серпня окупанти вдарили ракетою по Чернігову. Є загиблі та поранені.