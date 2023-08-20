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У ФСБ закликали Путіна звільнити двох відданих поплічників: кого саме

20 серпня 2023 23:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ФСБ закликали Путіна звільнити двох відданих поплічників: кого саме
Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окремі працівники ФСБ виступають за те, щоб російський диктатор Володимир Путін звільнив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. Так, у ФСБ незадоволені невдачами російської армії на фронті, за що відповідальність покладають на Шойгу та Герасимова.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Багато хто всередині еліти був вражений слабкою реакцією Путіна на заколот і подальшою нездатністю покарати Пригожина, що викликало занепокоєння серед чиновників щодо потенціалу внутрішньої боротьби на високому рівні або подальших проблем. Невдоволення з приводу невдач Росії на полі бою все ще тліє в установі безпеки", — йдеться в матеріалі.

Так, Пригожин намагався усунути Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, однак вони досі на своїх посадах. Проте намагання очільника ПВК "Вагнер" знайшли підтримку серед деяких представників служби безпеки.

"За словами п'яти осіб, які в курсі ситуації, прихильники жорсткої лінії безпеки хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до більш агресивного продовження війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та воєнний стан", — пише видання.

Однак, за даними Bloomberg, немає гарантій того, що Шойгу і Герасимова знімуть із посад.

Нагадаємо, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно висвітлює дії своєї компанії в Африці. При цьому він уникає заяв про війну в Україні.

Також ми писали, що влада Володимира Путіна залишається стабільною, оскільки російське суспільство мало бере активну участь у конфліктах між елітами, воліючи займати позицію нейтральних спостерігачів. Такі висновки зробили співробітники Бюро захисту Сатверсме (SAB).

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