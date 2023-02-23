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В Гааге создадут центр расследований преступлений россии против Украины

23 февраля 2023 17:02
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
В Гааге создадут центр расследований преступлений россии против Украины
Евроюст
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Агентство Европейского Союза по вопросам судебного сотрудничества Евроюст создаст новый центр для сохранения, хранения и анализа доказательств основных международных преступлений в безопасном режиме. Он позволит собирать доказательства российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Евроюст.

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Подробности

"Почти через год после начала войны в Украине Евроюст предпринял важные шаги в поддержку судебного реагирования на вероятные основные международные преступления. Важной вехой является начало работы Базы данных доказательств основных международных преступлений (CICED). Новый Международный центр уголовного преследования преступления агрессии (ICPA) также будет базироваться на базе Евроюста" , — говорится в сообщении.

Централизованный подход CICED будет поддерживать национальные и международные расследования. Он будет полезным для расследования серьезных международных преступлений, в том числе те, которые совершила россия в Украине.

К тому же, Евроюст находится в процессе создания ICPA. Основной целью ICPA является поддержание и совершенствование расследований преступления агрессии путем получения ключевых доказательств и содействия построению дел на более ранней стадии.

"Центр будет частью существующей структуры поддержки совместной следственной группы (ССГ), которая обеспечивает оптимальное согласование расследований военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, а также преступления агрессии. Прокуроры, которые будут входить в состав ICPA, могут работать в Евроюсте на полупостоянной основе, что позволит тесно координировать их работу в соответствии с общей прокурорской стратегией", — говорится в сообщении.

Президент Евроюста Ладислав Хамран заявил, что ничто не может компенсировать ужасные потери и разрушения, которые понес украинский народ с начала этой войны. По его словам, Евроюст делает все возможное, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности.

"Новые инициативы, включая Базу данных доказательств основных международных преступлений и Международный центр по преследованию преступления агрессии, позволяют нам оказывать конкретную поддержку органам власти, работающим над тем, чтобы добиться справедливости для жертв этих ужасных преступлений", — отметил Хамран.

Прокурор по связям с Украиной в Евроюсте Мирослава Красноборова заявила, что Украина приветствует решение о создании Международного центра уголовного преследования преступления агрессии при Евроюсте. Она надеется, что это ускорит продолжающиеся дискуссии о возможном привлечении к ответственности за это самое тяжелое международное преступление.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступления агрессии в Украине. Он будет работать в координации с представителями Украины и Нидерландов, а также европейскими партнерами.

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