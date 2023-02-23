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У Гаазі створять центр розслідувань злочинів росії проти України

23 лютого 2023 17:02
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Гаазі створять центр розслідувань злочинів росії проти України
Євроюст
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Агенція Європейського Союзу з питань судової співпраці Євроюст створять новий центр для збереження, зберігання та аналізу доказів основних міжнародних злочинів у безпечному режимі. Він дозволить збирати докази російської агресії проти України.

Про це повідомляє Євроюст.

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Деталі

"Майже через рік після початку війни в Україні Євроюст зробив важливі кроки на підтримку судового реагування на ймовірні основні міжнародні злочини. Важливою віхою є початок роботи Бази даних доказів щодо основних міжнародних злочинів (CICED). Новий Міжнародний центр кримінального переслідування злочину агресії (ICPA) також базуватиметься на базі Євроюсту", — йдеться в повідомленні.

Централізований підхід CICED підтримуватиме національні та міжнародні розслідування. Він буде корисним для розслідування серйозних міжнародних злочинів, у тому числі ті, які вчинила росія в Україні.

До того ж Євроюст перебуває в процесі створення ICPA. Основною метою ICPA є підтримка та вдосконалення розслідувань злочину агресії шляхом отримання ключових доказів та сприяння побудові справ на якомога більш ранній стадії.

"Центр буде частиною існуючої структури підтримки спільної слідчої групи (ССГ), яка забезпечує оптимальне узгодження розслідувань воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, а також злочину агресії. Прокурори, які входитимуть до складу ICPA, можуть працювати в Євроюсті на напівпостійній основі, що дозволить тісно координувати їхню роботу відповідно до спільної прокурорської стратегії", — йдеться в повідомленні.

Президент Євроюсту Ладіслав Хамран заявив, що ніщо не може компенсувати жахливі втрати і руйнування, яких зазнав український народ з початку цієї війни. За його словами, Євроюст робить все можливе, щоб допомогти притягнути винних до відповідальності.

"Нові ініціативи, включаючи Базу даних доказів основних міжнародних злочинів та Міжнародний центр з переслідування злочину агресії, дозволяють нам надавати конкретну підтримку органам влади, які працюють над тим, щоб домогтися справедливості для жертв цих жахливих злочинів", — зазначив Хамран.

Прокурор зі зв'язків з Україною в Євроюсті Мирослава Красноборова заявила, що Україна вітає рішення про створення Міжнародного центру кримінального переслідування злочину агресії при Євроюсті. Вона сподівається, що це прискорить триваючі дискусії щодо можливого притягнення до відповідальності за цей найтяжчий міжнародний злочин.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії в Україні. Він працюватиме у координації з представниками України та Нідерландів, а також із європейськими партнерами.

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