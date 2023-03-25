В Генеральном штабе рассказали, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки

ВСУ наносят удар

За прошедшие сутки, 24 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом, за время войны было уничтожено 169 890 россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери оккупантов

Ориентировочно, с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года потери оккупантов следующие:

личного состава — около 169890 (+720) человек ликвидировано;

танков — 3580 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 6932 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 2623 (+7) единиц;

РСЗО — 520 (+9) единиц;

средства ПВО — 276 (+0) единиц;

самолетов — 305 (+0) единиц;

вертолетов — 291 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2214 (+6);

крылатые ракеты — 911 (+0) единиц;

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) единиц;

специальная техника — 279 (+2).

Напомним, что в течение последних суток, 24 марта, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам, где располагались войска российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов противника.