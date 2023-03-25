В Генеральном штабе рассказали, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки
За прошедшие сутки, 24 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом, за время войны было уничтожено 169 890 россиян.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери оккупантов
Ориентировочно, с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года потери оккупантов следующие:
- личного состава — около 169890 (+720) человек ликвидировано;
- танков — 3580 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 6932 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 2623 (+7) единиц;
- РСЗО — 520 (+9) единиц;
- средства ПВО — 276 (+0) единиц;
- самолетов — 305 (+0) единиц;
- вертолетов — 291 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2214 (+6);
- крылатые ракеты — 911 (+0) единиц;
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) единиц;
- специальная техника — 279 (+2).
Напомним, что в течение последних суток, 24 марта, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам, где располагались войска российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов противника.