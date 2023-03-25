Сколько ударов по оккупантах нанесли ВСУ за прошедшие сутки: свежая сводка от Генштаба

Вооруженные силы Украины

В течение последних суток, 24 марта, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам, где располагались войска российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удар по оккупантам

В сообщении указывается, что подразделения ракетных войск и артиллерии также демонстрируют свою эффективность на поле боя. Они нанесли удары по двум пунктам управления, четырем районам сосредоточения вражеских сил, двум зенитно-ракетным комплексам, одному складу боеприпасов, артиллерийскому подразделению на огневой позиции и двум станциям радиоэлектронной борьбы.

Эти результаты показывают решительность и силу украинских военных в ответ на агрессию со стороны российских войск. В то же время, настоятельно требуется международное вмешательство и содействие в урегулировании конфликта, чтобы минимизировать его влияние на мирное население и избежать дальнейших потерь среди военнослужащих.

Напомним, что российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, в то время как в Бахмуте продолжаются тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.