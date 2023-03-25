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Сколько ударов по оккупантах нанесли ВСУ за прошедшие сутки: свежая сводка от Генштаба

25 марта 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вооруженные силы Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних суток, 24 марта, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам, где располагались войска российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В сообщении указывается, что подразделения ракетных войск и артиллерии также демонстрируют свою эффективность на поле боя. Они нанесли удары по двум пунктам управления, четырем районам сосредоточения вражеских сил, двум зенитно-ракетным комплексам, одному складу боеприпасов, артиллерийскому подразделению на огневой позиции и двум станциям радиоэлектронной борьбы.

Эти результаты показывают решительность и силу украинских военных в ответ на агрессию со стороны российских войск. В то же время, настоятельно требуется международное вмешательство и содействие в урегулировании конфликта, чтобы минимизировать его влияние на мирное население и избежать дальнейших потерь среди военнослужащих.

Напомним, что российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, в то время как в Бахмуте продолжаются тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. 

 

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