Сколько ударов по оккупантах нанесли ВСУ за прошедшие сутки: свежая сводка от Генштаба
В течение последних суток, 24 марта, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам, где располагались войска российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть различных типов беспилотных летательных аппаратов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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ВСУ наносят удар по оккупантам
В сообщении указывается, что подразделения ракетных войск и артиллерии также демонстрируют свою эффективность на поле боя. Они нанесли удары по двум пунктам управления, четырем районам сосредоточения вражеских сил, двум зенитно-ракетным комплексам, одному складу боеприпасов, артиллерийскому подразделению на огневой позиции и двум станциям радиоэлектронной борьбы.
Эти результаты показывают решительность и силу украинских военных в ответ на агрессию со стороны российских войск. В то же время, настоятельно требуется международное вмешательство и содействие в урегулировании конфликта, чтобы минимизировать его влияние на мирное население и избежать дальнейших потерь среди военнослужащих.
Напомним, что российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, в то время как в Бахмуте продолжаются тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.