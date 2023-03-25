У Генеральному штабі розповіли, скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу
Минулої доби, 24 березня, Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів. Загалом за час війни було знищено 169 890 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .
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Втрати окупантів
Орієнтовно, з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2023 року втрати окупантів такі:
- особового складу — близько 169890 (+720) осіб ліквідовано;
- танків — 3580 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин — 6932 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 2623 (+7) одиниць;
- РСЗВ — 520 (+9) одиниць;
- засоби ППО — 276 (+0) одиниць;
- літаків — 305 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 291 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2214 (+6);
- крилаті ракети — 911 (+0) одиниць;
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5483 (+19) одиниць;
- спеціальна техніка — 279 (+2).
Нагадаємо, що протягом останньої доби, 24 березня, українська авіація завдала 17 ударів по районах, де розташовувалися війська російських окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість різних типів безпілотних літальних апаратів противника.