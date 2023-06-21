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В Геническе оккупанты в панике из-за наступления ВСУ

21 июня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Геническе оккупанты в панике из-за наступления ВСУ
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начались в 483-е сутки военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. На нескольких участках украинские военные силы активно наступают, вызывая всплеск тревоги в рядах оккупантов в Геническе в преддверии вероятного прорыва украинских военных. 

Об этом сообщается в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе сообщили, что атмосфера паники среди оккупационных сил только усиливается, когда они подозревают, что украинские вооруженные силы готовы к прорыву. Российские оккупанты активизировали процесс распространения информации о возможной эвакуации в случае успешного прорыва украинских войск. 

В частности, в Геническе, сообщения SMS с подробными инструкциями по эвакуации и координатами пунктов эвакуации отправляются на мобильные телефоны сотрудников оккупационного режима. Это, в свою очередь, вызывает еще больше паники и хаоса.

Напомним, что Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом 20 июня  украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Кроме того, на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

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