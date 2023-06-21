У Генічеську окупанти в паніці через наступ ЗСУ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Почалася в 483 доба військового вторгнення Російської Федерації на територію України. На кількох ділянках українські військові сили активно наступають, викликаючи сплеск тривоги у лавах окупантів у Генічеську напередодні ймовірного прориву українських військових.

Про це повідомляється в Генштабі Збройних сил України.

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Окупанти впали в паніку через прорив ЗСУ

У Генштабі повідомили, що атмосфера паніки серед окупаційних сил лише посилюється, коли підозрюють, що українські збройні сили готові до прориву. Російські окупанти активізували процес поширення інформації про можливу евакуацію у разі успішного прориву українських військ.

Зокрема, в Генічеську, повідомлення SMS із докладними інструкціями з евакуації та координатами пунктів евакуації надсилаються на мобільні телефони співробітників окупаційного режиму. Це, своєю чергою, викликає ще більше паніки та хаосу.

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ щонайменше на двох дільницях.

Крім того, на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступна операція йде за планом. Проте слід зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.