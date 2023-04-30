В Генштабе показали фото военных учений медиков ВСУ в Польше
Военнослужащие Вооруженных Сил Канады проводят обучение согласно стандартам "Тактической помощи раненым в условиях боевых действий" для медиков Вооруженных Сил Украины вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Великобритании в рамках учебной операции Вооруженных Сил Канады "UNIFIER" в Польше.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Украинские военные на учениях в Польше
Украинское ведомство поблагодарило своих иностранных коллег за поддержку и помощь и показали фото с учений медиков ВСУ.
Напомним, британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов.
В частности, отрабатывается подготовка, захват и содержание окопа, траншеи, позиции во время которой новобранцы создают систему окопов, проводят патрулирование в наступлении и координируют разведку позиций противника в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании.