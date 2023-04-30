В Генштабе показали фото военных учений медиков ВСУ в Польше

Украинские военные на учениях с военными Канады в Польше. Фото: Вооруженные силы Канады

Военнослужащие Вооруженных Сил Канады проводят обучение согласно стандартам "Тактической помощи раненым в условиях боевых действий" для медиков Вооруженных Сил Украины вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Великобритании в рамках учебной операции Вооруженных Сил Канады "UNIFIER" в Польше.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Украинские военные на учениях в Польше

Украинское ведомство поблагодарило своих иностранных коллег за поддержку и помощь и показали фото с учений медиков ВСУ.

Обучение медиков ВСУ в Польше с военными Канады и Великобритании. Фото: ВС Канады

Обучение медиков ВСУ в Польше с военными Канады и Великобритании. Фото: ВС Канады

Обучение медиков ВСУ в Польше с военными Канады и Великобритании. Фото: ВС Канады

Обучение медиков ВСУ в Польше с военными Канады и Великобритании. Фото: ВС Канады

Обучение медиков ВСУ в Польше с военными Канады и Великобритании. Фото: ВС Канады

Напомним, британские и нидерландские морпехи проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий для украинских бойцов.

В частности, отрабатывается подготовка, захват и содержание окопа, траншеи, позиции во время которой новобранцы создают систему окопов, проводят патрулирование в наступлении и координируют разведку позиций противника в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании.