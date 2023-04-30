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У Генштабі показали фото військових навчань медиків ЗСУ у Польщі

30 квітня 2023 13:01
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У Генштабі показали фото військових навчань медиків ЗСУ у Польщі
Українські військові на навчаннях з військовими Канади у Польщі. Фото: Збройні сили Канади
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 Військовослужбовці Збройних Сил Канади проводять навчання згідно зі стандартами "Тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій" для медиків Збройних Сил України разом із військовослужбовцями Збройних Сил Великої Британії в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади "UNIFIER" у Польщі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Українські військові на навчаннях у Польщі

Українське відомство подякувало своїм іноземним колегам за підтримку та допомогу і показали фото з навчань медиків ЗСУ.

військові навчання
Навчання медиків ЗСУ у Польщі з військовими Канади та Британії. Фото: ЗС Канади
військові навчання
Навчання медиків ЗСУ у Польщі з військовими Канади та Британії. Фото: ЗС Канади
військові навчання
Навчання медиків ЗСУ у Польщі з військовими Канади та Британії. Фото: ЗС Канади
військові навчання
Навчання медиків ЗСУ у Польщі з військовими Канади та Британії. Фото: ЗС Канади
військові навчання
Навчання медиків ЗСУ у Польщі з військовими Канади та Британії. Фото: ЗС Канади

Нагадаємо, британські та нідерландські морпіхи проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій для українських бійців.

Зокрема, відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції під час якої новобранці створюють систему окопів, проводять патрулювання у наступі та координують розвідку позицій противника в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії.

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