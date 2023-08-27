В Генштабе рассказали, где россияне атаковали Украину в течение суток
Начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары врага по Украине
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что вероятность обстрелов России по Украине остается высокой.
Напомним, что на фоне ракетной атаки по Украине, ночью, 27 августа, раздавались взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.
Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.
Добавим, что Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране длилась долго.