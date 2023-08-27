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В Генштабе рассказали, где россияне атаковали Украину в течение суток

27 августа 2023 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, где россияне атаковали Украину в течение суток
Запуск крылатой ракеты "Нептун". Фото: wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вероятность обстрелов России по Украине остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
"Грады" стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский защитник с оружием Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что на фоне ракетной атаки по Украине, ночью, 27 августа, раздавались взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.

Добавим, что Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране длилась долго.

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