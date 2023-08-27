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У Генштабі розповіли, де росіяни атакували Україну впродовж доби

27 серпня 2023 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, де росіяни атакували Україну впродовж доби
Запуск крилатої ракети "Нептун". Фото: wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 550 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Упродовж дня окупанти завдали п'ять ракетних та 45 авіаційних ударів, а також близько 70 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ворога по Україні

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що ймовірність обстрілів Росії по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
"Гради" стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник зі зброєю. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що на тлі ракетної атаки по Україні, вночі, 27 серпня, лунали вибухи в у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

Також ми повідомляли, що ракети вночі, 27 серпня, маневрували у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунали потужні вибухи.

Додамо, що Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні тривала довго.

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