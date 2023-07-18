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В Генштабе рассказали, где продолжаются самые ожесточенные бои

18 июля 2023 07:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, где продолжаются самые ожесточенные бои
Украинские военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки на передовой произошло 36 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, сегодня ночью Россия атаковала Украину БпЛА типа "Shahed" и ракетами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Последствия вражеского обстрела

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300, более 40 авиационных ударов, а также совершили около 60 обстрелов с РСЗО.

В результате есть погибшие и травмированные, также зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры.

В Генштабе отмечают, что вероятность нового вражеского удара по Украине остается высокой.

Последствия обстрелов местности на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Ожесточенные бои на направлениях фронта

Наиболее активные боевые действия наблюдаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, на Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в таких местах Донецкой области:

  • возле Миньковки,
  • юго-восточнее Орехово-Василовки,
  • юго-восточнее Богдановки,
  • возле Ивановского.
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.

Также российские военные изо всех сил пытаются помешать продвижению украинских бойцов на Запорожском и Херсонском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, удерживают позиции на достигнутых рубежах и активно осуществляют контрбатарейные мероприятия.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Успехи ВСУ на передовой

В Генштабе рассказали, что за сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ уничтожили три беспилотника и шесть разведывательных дронов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и станцию РЭБ окупантов", — отметили в Генштабе.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.

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