В Генштабе рассказали, где продолжаются самые ожесточенные бои
За прошедшие сутки на передовой произошло 36 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, сегодня ночью Россия атаковала Украину БпЛА типа "Shahed" и ракетами.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Последствия вражеского обстрела
Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300, более 40 авиационных ударов, а также совершили около 60 обстрелов с РСЗО.
В результате есть погибшие и травмированные, также зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры.
В Генштабе отмечают, что вероятность нового вражеского удара по Украине остается высокой.
Ожесточенные бои на направлениях фронта
Наиболее активные боевые действия наблюдаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Так, на Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в таких местах Донецкой области:
- возле Миньковки,
- юго-восточнее Орехово-Василовки,
- юго-восточнее Богдановки,
- возле Ивановского.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.
Также российские военные изо всех сил пытаются помешать продвижению украинских бойцов на Запорожском и Херсонском направлениях.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, удерживают позиции на достигнутых рубежах и активно осуществляют контрбатарейные мероприятия.
Успехи ВСУ на передовой
В Генштабе рассказали, что за сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ уничтожили три беспилотника и шесть разведывательных дронов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и станцию РЭБ окупантов", — отметили в Генштабе.
Напомним, что на Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.