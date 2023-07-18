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У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої

18 липня 2023 07:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої
Українські військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу на передовій відбулось 36 бойових зіткнень. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Крім того, сьогодні вночі Росія атакувала Україну БпЛА типу "Shahed" та ракетами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Наслідки ворожого обстрілу

Зазначається, що за добу окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300, понад 40 авіаційних ударів, а також здійснили близько 60 обстрілів з РСЗВ.

У результаті є загиблі та травмовані, також зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури.

У Генштабі наголошують, що ймовірність нового ворожого удару по Україні залишається високою.

Наслідки обстрілу місцевості на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Запеклі бої на напрямках фронту

Найбільш активні бойові дії спостерігаються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки в таких місцях на Донеччині:

  • біля Міньківки,
  • південно-східніше Оріхово-Василівки,
  • південно-східніше Богданівки,
  • біля Іванівського.
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ 

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки окупантів в районі Авдіївки Донецької області.

Також російські військові з усіх сил намагаються завадити просуванню українських бійців на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, утримують позиції на досягнутих рубежах та активно здійснюють контрбатарейні заходи.

Український військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи ЗСУ на передовій

У Генштабі розповіли, що за добу авіація сил оборони завдала 11 ударів по окупантах. Зокрема, ЗСУ знищили три безпілотники та шість розвідувальних дронів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів", — зазначили в Генштабі.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські захисники успішно нищать ворога, просуваючись вперед. Однак російські окупанти не припиняють атакувати наші позиції та вдаватися до обстрілів.

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