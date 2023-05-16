В Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются вывезти награбленное зерно

Украинский зерновой урожай. Фото: росСМИ

Оккупанты продолжают грабить население Украины. Они придают зерновой урожай мирных граждан.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно "Souria".

Кроме мародерства, оккупанты активно обстреливают почти всю территорию Украины. Так, за эти сутки противник нанес 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и десять ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще две ракеты с С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты продолжают массово грабить местное население оккупированных территорий, в частности Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.