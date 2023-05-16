У Генштабі розповіли, як окупанти намагаються вивезти награбоване зерно

Український зерновий урожай. Фото: росЗМІ

Окупанти продовжують грабувати населення України. Вони привласнюють зерновий урожай мирних громадян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Як окупанти намагаються вивезти награбоване зерно

У відомстві розповіли, що в місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно "Souria".

Окрім мародерства, окупанти активно обстрілюють майже всю територію України. Так, протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та десять ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками. Ще дві ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення окупованих територій, зокрема Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.