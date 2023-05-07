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Мародерство в Маріуполі досягло небачених масштабів, — Андрющенко

7 травня 2023 11:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Мародерство в Маріуполі досягло небачених масштабів, — Андрющенко
Російські військові. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.

Про це повідомляє мер Маріуполя Петро Андрющенко.

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Деталі

Масове мародерство російських окупантів стало офіційним та набрало величезної швидкості, розповів мер міста.

"Через велику навалу цивільних окупантів, офіційне мародерство квартир набрало шаленої швидкості та розміру.  Гребуть все. Навіть, там де мешкають люди, які не можуть довести право власності через спалені/втрачені документи. Погіршує ситуацію купа доносів від так званих "голів органів самоорганізації населення". Які в такий спосіб зачищають приміщення для виконання "рознарядки". Лють. Просто Лють", — написав Петро Андрющенко. 

Цивільні російські окупанти масово грабують оселі маріупольців. Фото: Telegram/Петро Андрющенко

Нагадаємо, маріупольських школярів змушують висловлювати подяку російським окупантам. Старшокласники отримали завдання — написати листи подяки російським військовим.

Також школи в тимчасово окупованому Маріуполі змушені були провести підготовку до 9 травня, відповідно до російської пропаганди. На вікнах навчальних закладів з'явилися георгіївські стрічки, герб СРСР, а також гасла, завдяки яким окупанти спробували повернути місто до радянських часів.

Окрім цього, жителі Маріуполя скаржаться, що будівельники грабують їхні будинки, а "нова" влада не діє. 

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