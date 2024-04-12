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В Генштабе рассказали, как проводится ротация подразделений во время активных боевых действий

12 апреля 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, как проводится ротация подразделений во время активных боевых действий
Украинские военные. Фото: old.loda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Несмотря на давление российских оккупантов на разных направлениях, удалось найти возможности для поочередного отправления бригад на отдых.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в пятницу, 12 апреля.

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Также используется комплекс мероприятий с целью усиления бригад, которые в дальнейшем выполняют боевые задания на фронте.

"Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Освобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части. Этот процесс будет продолжаться и дальше", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил о намерениях разработки законопроекта о демобилизации военных в течение восьми месяцев. Эту рекомендацию предоставил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Украины.

Также народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию. Соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты
Генштаб ВСУ

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