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У Генштабі розповіли, як проводиться ротація підрозділів під час активних бойових дій

12 квітня 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, як проводиться ротація підрозділів під час активних бойових дій
Українські військові. Фото: old.loda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Попри тиск російських окупантів на різних напрямках, вдалося знайти можливості для почергового відправлення бригад на відпочинок.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 12 квітня.

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Також вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які надалі виконують бойові завдання на фронті.

"Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до  бойових частин. Цей процес триватиме і далі", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив про наміри розробки законопроєкту про демобілізацію військових протягом восьми місяців. Цю рекомендацію надав Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони України.

Також народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію. Відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі.

війна
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українці
Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ

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