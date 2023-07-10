В Генштабе рассказали, какие успехи имеют ВСУ на передовой за сутки

Украинские военные стреляют из гаубицы. Фото: UKRINFORM

За сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытиснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.

Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.