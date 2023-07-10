В Генштабе рассказали, какие успехи имеют ВСУ на передовой за сутки
За сутки авиация сил обороны нанесла один удар по российским оккупантам. Также ВСУ поразили два артиллерийских средства врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об успехах украинских защитников на передовой
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага", — говорится в сообщении.
Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают вытиснять врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.
Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.