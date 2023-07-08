ЗСУ продовжують контрнаступ у Запорізькій області, — ISW

Боєць Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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За даними ISW, українські сили особливо активізувалися на південному сході від Орєхова у бік Новофедорівка-Вербово та на південному заході від Орєхова, рухаючись у напрямку Нестерянка-Копані.

Керівництво російських окупаційних сил продовжує обмежувати присутність міжнародних спостерігачів на Запорізькій атомній станції. Тим часом директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що з 5 липня спостерігачі отримали ширший доступ на ЗАЕС, проте досі не мають змоги піднятися на дахи реакторних будівель. Згідно з попередженнями українських чиновників, на цих дахах російські війська могли встановити вибухові пристрої чи інші підозрілі предмети.

Гроссі уточнив, що МАГАТЕ звернулося з формальним запитом до російського окупаційного управління ЗАЕС щодо надання доступу на дахи захисних оболонок атомних реакторів.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно з планами Генштабу. Зокрема, Бахмута буде обов'язково звільнено.

Проте, командувач не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ВСУ просувається повільніше.

Наразі контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються вперед та вибивають ворога.