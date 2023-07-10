У Генштабі розповіли, які успіхи мають ЗСУ на передовій за добу

Українські військові стріляють із гаубиці. Фото: UKRINFORM

За добу авіація сил оборони завдала одного удару по російських окупантах. Також ЗСУ уразили два артилерійські засоби ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що контрнаступ України триває, воїни ЗСУ продовжують витискати ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній з посадок на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький.

Додамо, що українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку Запоріжжя.