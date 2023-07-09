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В Генштабе рассказали, какое количество ракетных ударов совершили оккупанты за сутки

9 июля 2023 06:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, какое количество ракетных ударов совершили оккупанты за сутки
"Грады" стреляют. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На протяжении суток российские оккупанты ударили по Украине ракетами С-300 и беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 5 этих ударных БПЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что часть беспилотников попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Также враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских людей погибли и 13 ранены", — говорится в сообщении учреждения.

Кроме того, в Генштабе добавили, что вероятность вражеских обстрелов территории Украины остается высокой.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинские защитники стреляют из "Градов". Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что 8 июля российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области из РСЗО. По меньшей мере, восемь человек погибли.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый осудил реакцию ЮНЕСКО на обстрел города. По его словам, организация так и не отважилась обвинить Россию в убийстве мирных людей.

Добавим, что в Черном море уменьшилось количество вражеских ракетоносителей. Оккупанты завели все ракетоносители в пункты базирования, впрочем, ситуация может измениться за несколько часов.

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