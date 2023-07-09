У Генштабі розповіли, яку кількість ракетних ударів здійснили окупанти за добу

"Гради" стріляють. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські окупанти вдарили по Україні ракетами С-300 та безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили 5 цих ударних БпЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що частина безпілотників все ж таки влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Також ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману, 8 цивільних людей загинули і 13 поранено", — йдеться в повідомленні установи.

Крім того, у Генштабі додали, що ймовірність ворожих обстрілів території України залишається високою.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють із "Градів". Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 8 липня російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий засудив реакцію ЮНЕСКО на обстріл міста. За його словами, організація так і не наважилася звинуватити Росію у вбивстві мирних людей.

Додамо, що в Чорному морі зменшилась кількість ворожих ракетоносіїв. Окупанти завели всі ракетоносії до пунктів базування, втім ситуація може змінитись за кілька годин.