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В Генштабе рассказали, на каких направлениях продолжаются адские боевые действия

8 августа 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, на каких направлениях продолжаются адские боевые действия
Украинский защитник наносит удары по оккупантам. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Длятся 530 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За день произошло около 28 боевых столкновений. ВСУ продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где преуспевают.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что есть погибшие и пострадавшие. А вероятность удара РФ по территории Украины остается высокой.

Украинский военный на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь, украинские защитники отбили вражеские атаки на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Также удалось сдерживать наступление оккупантов вблизи Марьинки. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы россиянами украинских прифронтовых населенных пунктов.

Украинский защитник у боеприпасов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника", — отметили в Генштабе.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.

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