У Генштабі розповіли, на яких напрямках тривають пекельні бойові дії

Український захисник завдає ударів по окупантах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 530 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За день пройшло близько 28 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де мають успіхи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що є загиблі та постраждалі. А ймовірність удару РФ по території України залишається високою.

Український військовий на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою українські захисники відбили ворожі атаки на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також вдалося стримувати наступ окупантів поблизу Мар’їнки. Триває артилерійський та мінометний обстріл росіянами українських прифронтових населених пунктів.

Український захисник біля боєприпасів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіація сил оборони завдала 9 ударів по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника", — зазначили в Генштабі.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських Збройних сил.