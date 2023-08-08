Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, на яких напрямках тривають пекельні бойові дії arrow

У Генштабі розповіли, на яких напрямках тривають пекельні бойові дії

8 серпня 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, на яких напрямках тривають пекельні бойові дії
Український захисник завдає ударів по окупантах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Триває 530 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За день пройшло близько 28 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де мають успіхи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Вечірнє зведення Генштабу

"Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що є загиблі та постраждалі. А ймовірність удару РФ по території України залишається високою.

Український військовий на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою українські захисники відбили ворожі атаки на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також вдалося стримувати наступ окупантів поблизу Мар’їнки. Триває артилерійський та мінометний обстріл росіянами українських прифронтових населених пунктів.

Український захисник біля боєприпасів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіація сил оборони завдала 9 ударів по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника", — зазначили в Генштабі.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських Збройних сил.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз