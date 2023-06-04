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В Генштабе рассказали о последствиях российских атак на Украину

4 июня 2023 06:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали о последствиях российских атак на Украину
Вражеский РСЗО "Град". Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областям с помощью ракетных комплексов Искандер. Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра — поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети. Кроме того, враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вероятность вражеских атак с использованием ракет и БпЛА остается высокой и дальше.

Напомним, что ночью, 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.

Также мы сообщали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел сегодня вечером. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение.

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