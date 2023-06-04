У Генштабі розповіли про наслідки російських атак на Україну

Ворожий РСЗВ "Град". Фото: російські ЗМІ

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 2 удари по Донеччині та Дніпропетровщині за допомогою ракетних комплексів Іскандер. Понад 20 людей отримали поранення, зокрема діти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Однією ракетою "Іскандер-К" влучив по передмістю Дніпра — пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що ймовірність ворожих атак із використанням ракет та БпЛА залишається високою й надалі.

Нагадаємо, що вночі, 4 червня, російські окупанти атакували Україну ракетами з району Каспію бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА. На підступах до столиці ворожі цілі відпрацювала ППО.

Також ми повідомляли, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав сьогодні ввечері. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ.