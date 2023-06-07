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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ

7 июня 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ
Украинский военный. Фото: Служба по связям с общественностью 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясила ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 7 июня, продолжаются 469 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Наши воины продолжают защищать Родину от русских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За сутки враг нанес 28 авиационных ударов, 20 раз обстреливал из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Генштабе добавили, что есть высокая угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Где сосредотачивает противник свои усилия

Армия РФ сосредотачивает основные усилия на попытке полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Какая ситуация по другим направлениям

Враг продолжает наносить авиационные удары на Харьковщине. Также Россия обстреливала населенные пункты Черниговской, Сумской Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Где наступали оккупанты

Противник попытался наступать в направлениях Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, что в Бахмутском районе, однако не добился успехов.

Также в районе Авдеевки враг неудачно попытался наступать, но обстрелял населенные пункты этого района.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудара в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области" , — говорится в сообщении.

Сколько раз бойцы ВСУ ударили по оккупантам

За сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника", — добавили в Генштабе.

Напомним, ранее враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные корабли. Впрочем, ракетоносителей среди них нет.

 

 

 

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