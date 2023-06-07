В Генштабе рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ
Сегодня, 7 июня, продолжаются 469 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Наши воины продолжают защищать Родину от русских захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские обстрелы
За сутки враг нанес 28 авиационных ударов, 20 раз обстреливал из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
В Генштабе добавили, что есть высокая угроза ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Где сосредотачивает противник свои усилия
Армия РФ сосредотачивает основные усилия на попытке полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
Какая ситуация по другим направлениям
Враг продолжает наносить авиационные удары на Харьковщине. Также Россия обстреливала населенные пункты Черниговской, Сумской Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Где наступали оккупанты
Противник попытался наступать в направлениях Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, что в Бахмутском районе, однако не добился успехов.
Также в районе Авдеевки враг неудачно попытался наступать, но обстрелял населенные пункты этого района.
"На Марьинском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудара в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области" , — говорится в сообщении.
Сколько раз бойцы ВСУ ударили по оккупантам
За сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также наши защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, ранее враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные корабли. Впрочем, ракетоносителей среди них нет.