У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ

Український військовий. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила ЗСУ

Сьогодні, 7 червня, триває 469 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Наші воїни продовжують боронити Батьківщину від російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав 28 авіаційних ударів, 20 разів обстрілював з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

У Генштабі додали, що є високою загроза ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Де зосереджує противник свої зусилля

Армія РФ зосереджує основні зусилля на спробі повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Впродовж доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Яка ситуація на інших напрямках

Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів на Харківщині. Цього разу окупанти обстріляли район Стрілечої. Також Росія обстрілювала населені пункти Чернігівської, Сумської Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Де наступали окупанти

Противник спробував наступати у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, що в Бахмутському районі, проте не досягнув успіхів.

Також в районі Авдіївки ворог здійснив невдалу спробу наступу, але обстріляв населені пункти цього району.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили дев'ять атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Скільки разів бійці ЗСУ вдарили по окупантах

За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили чотири ворожих розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові кораблі. Втім, ракетоносіїв серед них немає.