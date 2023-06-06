Цієї ночі ворог випустив по Україні 35 крилатих ракет, — Генштаб

Українські воїни під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 468 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські воїни стримують ворога, намагаються витіснити з окупованих територій. Цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"6-го червня 2023 року, в період з 00.30 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно — з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Там повідомили, що більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці — в зону відповідальності повітряного командування "Центр".

Дані Генштабу ЗСУ. Фото: Скріншот

Нагадаємо, у США дали оцінку того, наскільки українська армія готова до контрнаступу. За словами генерала США Марка Міллі "Україна дуже добре підготовлена", однак про результати говорити зарано.