В Генштабе рассказали о ситуации по всем направлениям фронта за сутки

Украинские защитники на передовой стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 546 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За день произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Так, в течение суток враг пытался наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также оккупанты нанесли авиационных авиаударов и артиллерийских обстрелов по ряду населенных пунктов всех направлений.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеская авиация атаковала Поповку (Черниговская область).

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары возле Серебрянского лесничества (Луганская область) и Веселого (Донецкая область).

Украинский снайпер на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутском направлении авиация противника атаковала Ивановское (Донецкая область).

На Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки российских войск у Авдеевки.

Украинские военные стреляют из танка. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Марьинском направлении в силах обороны продолжают сдерживать российское наступление у Марьинки (Донецкая область). Вражеская авиация атаковала Красногоровку (Донецкая область).

На Шахтерском направлении были авиационные удары возле Водяного и Урожайного (Донецкая область).

Украинские бойцы на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Запорожском направлении враг атаковал Малую Токмачку, Егоровку, Новоданиловку и Роботино (Запорожская область).

На Херсонском направлении вражеская авиация атаковала Ромашково (Херсонская область).

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что российские оккупанты покинули на поле боя свой нерабочий танк Т-62. Однако благодаря воинам 110-й отдельной бригады территориальной обороны он уже выполняет боевые задания на фронте.