В Генштабе рассказали о ситуации по всем направлениям фронта за сутки
Начались 546 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За день произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на направлениях фронта
Так, в течение суток враг пытался наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также оккупанты нанесли авиационных авиаударов и артиллерийских обстрелов по ряду населенных пунктов всех направлений.
На Северском и Слобожанском направлениях вражеская авиация атаковала Поповку (Черниговская область).
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары возле Серебрянского лесничества (Луганская область) и Веселого (Донецкая область).
На Бахмутском направлении авиация противника атаковала Ивановское (Донецкая область).
На Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки российских войск у Авдеевки.
На Марьинском направлении в силах обороны продолжают сдерживать российское наступление у Марьинки (Донецкая область). Вражеская авиация атаковала Красногоровку (Донецкая область).
На Шахтерском направлении были авиационные удары возле Водяного и Урожайного (Донецкая область).
В Запорожском направлении враг атаковал Малую Токмачку, Егоровку, Новоданиловку и Роботино (Запорожская область).
На Херсонском направлении вражеская авиация атаковала Ромашково (Херсонская область).
Напомним, что российские оккупанты покинули на поле боя свой нерабочий танк Т-62. Однако благодаря воинам 110-й отдельной бригады территориальной обороны он уже выполняет боевые задания на фронте.