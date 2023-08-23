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У Генштабі розповіли про ситуацію на всіх напрямках фронту за добу

23 серпня 2023 07:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про ситуацію на всіх напрямках фронту за добу
Українські захисники на передовій стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 546 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За день сталося понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Так, упродовж доби ворог намагався наступати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також окупанти завдали авіаційних авіаударів та артилерійських обстрілів по низці населених пунктів усіх напрямків.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожа авіація атакувала Попівку (Чернігівська область).

На Лиманському напрямку ворог здійснив авіаційні удари біля Серебрянського лісництва (Луганська область) та Веселого (Донецька область).

Український снайпер на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутському напрямку авіація противника атакувала Іванівське (Донецька область).

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки російських військ біля Авдіївки.

Українські військові стріляють із танка. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мар’їнському напрямку у силах оборони продовжують стримувати російське наступлення біля Мар’їнки (Донецька область). Ворожа авіація атакувала Красногорівку (Донецька область).

На Шахтарському напрямку були авіаційні удари біля Водяного та Урожайного (Донецька область).

Українські бійці на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Запорізькому напрямку ворог атакував Малу Токмачку, Єгорівку, Новоданилівку та Роботине (Запорізька область).

На Херсонському напрямку ворожа авіація атакувала Ромашкове (Херсонська область).

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що російські окупанти покинули на полі бою свій неробочий танк Т-62. Проте завдяки воїнам 110-ої окремої бригади територіальної оборони він вже виконує бойові завдання на фронті.

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