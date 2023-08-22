У СтратКомі показали, як трофейний танк РФ допомагає знищувати окупантів

Трофейний російський танк Т-62. Фото: скриншот з відео СтратКому ЗСУ

Російські окупанти покинули на полі бою свій неробочий танк Т-62. Проте завдяки воїнам 110-ої окремої бригади територіальної оборони він вже виконує бойові завдання на фронті.

Відповідне відео опублікували у СтратКомі ЗСУ.

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Ремонт техніки

За словами одного із бійців Павла, українські військові відремонтували техніку своїми силами, аби вона була на ходу.

Інший воїн Володимир каже, що екіпаж танку складається з чотирьох людей, тому вони всі стали один для одного, як рідні.

Мотивація воїнів

"Треба психологічно себе налаштувати, перебороти, не боятись — найголовніше. У чоловіка повинна бути отут (показує на серце) сталь", — наголосив він.

"Ми ж вдома. На своїй землі. Тому все буде добре. Все буде Україна. Хочеться ж у Бердянськ прийти на пляжі полежати, позасмагати", — сказав військовослужбовець бригади Павло.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили російський склад протитанкових мін. Вони скинули на нього лише одну гранату.