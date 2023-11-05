В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

Воины ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб

Начались 620 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В своей неспособности одолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего погибают мирные люди.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника.

"Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника", — говорится в сводке.

Воины ВСУ в бою. Фото: Генштаб

Удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в отчете.

Артиллерия ВСУ в действии. Фото: Генштаб

Несмотря на вражеские удары, украинские воины крепко удерживают позиции и не дают российским захватчикам продвигаться вперед.

Скриншот отчета Генштаба

Скриншот отчета Генштаба

Потери России в войне

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 990 окупантов. Кроме того, враги потеряли 8 танков, 14 боевых бронированных машин, 12 артсистем. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

личного состава — около 304100 (+990) человек;

танков — 5276 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 9939 (+14) ед;

артиллерийских систем — 7363 (+12) ед;

РСЗО — 861 (+6) ед.;

средства ПВО — 568 (+2) ед;

самолетов — 322 (+0) ед;

вертолетов — 324 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5534 (+0) ед;

крылатые ракеты — 1551 (+3) ед;

корабли /катера — 20 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+14) ед;

специальная техника — 1038 (+9).

Потери РФ на 5 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно было быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.