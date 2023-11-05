В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам
Начались 620 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В своей неспособности одолеть сопротивление Сил обороны, российские захватчики продолжают прибегать к ударам по гражданским объектам, в результате чего погибают мирные люди.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Удары по оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника.
"Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника", — говорится в сводке.
Удары по Украине
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в отчете.
Несмотря на вражеские удары, украинские воины крепко удерживают позиции и не дают российским захватчикам продвигаться вперед.
Потери России в войне
За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 990 окупантов. Кроме того, враги потеряли 8 танков, 14 боевых бронированных машин, 12 артсистем. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:
- личного состава — около 304100 (+990) человек;
- танков — 5276 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 9939 (+14) ед;
- артиллерийских систем — 7363 (+12) ед;
- РСЗО — 861 (+6) ед.;
- средства ПВО — 568 (+2) ед;
- самолетов — 322 (+0) ед;
- вертолетов — 324 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5534 (+0) ед;
- крылатые ракеты — 1551 (+3) ед;
- корабли /катера — 20 (+0) ед.;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+14) ед;
- специальная техника — 1038 (+9).
Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно было быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.
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