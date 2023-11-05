Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах arrow

У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

5 листопада 2023 07:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах
Воїни ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочалася 620 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. У своїй неспроможності здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника", — говориться у зведенні.

генштаб
Воїни ЗСУ в бою. Фото: Генштаб

Удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — говориться у звіті.

Генштаб
Артилерія ЗСУ в дії. Фото: Генштаб

Незважаючи на ворожі удари, українські воїни міцно тримають позиції і не дають російським загарбникам просуватися вперед.

Генштаб
Скриншот зведення Генштабу
Генштаб
Скриншот зведення Генштабу

Нагадаємо, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі