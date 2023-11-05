У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

Воїни ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб

Розпочалася 620 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. У своїй неспроможності здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу.

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Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника", — говориться у зведенні.

Воїни ЗСУ в бою. Фото: Генштаб

Удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — говориться у звіті.

Артилерія ЗСУ в дії. Фото: Генштаб

Незважаючи на ворожі удари, українські воїни міцно тримають позиції і не дають російським загарбникам просуватися вперед.

Скриншот зведення Генштабу

Скриншот зведення Генштабу

Нагадаємо, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.