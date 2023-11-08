В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери РФ
Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране. Так, за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по россиянам
Только авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Вражеские удары по Украине
Всего за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Несмотря на это, оккупанты нанесли еще шесть ракетных и 50 авиационных ударов, 64 раза из РСЗО обстреляли позиции наших военных.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на направлениях фронта
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.
На Купянском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском направлениях россияне вели безуспешные штурмовые действия.
На Бахмутском направлении наши воины отразили шесть атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.
В Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.
В то же время Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
А на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу.
Потери оккупантов за минувшие сутки
За прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить 780 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла восемь танков, 22 бронемашины, 29 артиллерийских систем и другую технику.
Общие потери россиян за время войны
Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:
- личного состава — около 307 640 (+780) человек,
- танков — 5 301 (+8) единица,
- боевых бронированных машин — 9 996 (+22) единиц,
- артиллерийских систем — 7 439 (+29) единиц,
- РСЗО — 872 (+3) единицы,
- средств ПВО — 572 (+2) единицы,
- самолетов — 322 (+0) единицы,
- вертолетов — 324 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 567 (+10) единиц,
- крылатых ракет — 1 556 (+0) единиц,
- кораблей /катеров — 20 (+0) единиц,
- подводных лодок — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 814 (+47) единиц,
- специальной техники — 1 054 (+5) единицы.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.
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