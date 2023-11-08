В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери РФ

Украинский военный ведет огонь по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора и нанося ракетные удары по гражданским объектам в нашей стране. Так, за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Только авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские военные ведут огонь по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские удары по Украине

Всего за минувшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Несмотря на это, оккупанты нанесли еще шесть ракетных и 50 авиационных ударов, 64 раза из РСЗО обстреляли позиции наших военных.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском направлениях россияне вели безуспешные штурмовые действия.

На Бахмутском направлении наши воины отразили шесть атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

В Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

А на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу.

Сводка Генштаба ВСУ 8 ноября. Фото: скриншот

Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить 780 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла восемь танков, 22 бронемашины, 29 артиллерийских систем и другую технику.

Общие потери россиян за время войны

Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

личного состава — около 307 640 (+780) человек,

танков — 5 301 (+8) единица,

боевых бронированных машин — 9 996 (+22) единиц,

артиллерийских систем — 7 439 (+29) единиц,

РСЗО — 872 (+3) единицы,

средств ПВО — 572 (+2) единицы,

самолетов — 322 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 567 (+10) единиц,

крылатых ракет — 1 556 (+0) единиц,

кораблей /катеров — 20 (+0) единиц,

подводных лодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 9 814 (+47) единиц,

специальной техники — 1 054 (+5) единицы.

Потери армии РФ на 8 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.