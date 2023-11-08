У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати РФ

Український військовий веде вогонь по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують і далі ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору та завдаючи ракетних ударів по цивільних об'єктах в нашій країні. Так, за минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Лише авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Українські військові ведуть вогонь по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі удари по Україні

Загалом за минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень. Попри це, окупанти завдали шість ракетних та 50 авіаційних ударів, 64 рази з РСЗВ обстріляли позиції наших військових.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомлені.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На Куп’янському, Лиманському, Шахтарському та Мар'їнському напрямках росіяни вели безуспішні штурмові дії.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів.

Водночас Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

А на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Зведення Генштабу ЗСУ 8 листопада. Фото: скриншот

Втрати окупантів за минулу добу

Протягом минулої доби українським військовим вдалося знищити 780 російських окупантів. Також армія РФ втратила вісім танків, 22 бронемашини, 29 артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні втрати росіян за час війни

Загальні бойові втрати росіян від початку війни такі:

особового складу — близько 307 640 (+780) осіб,

танків — 5 301 (+8) одиниця,

бойових броньованих машин — 9 996 (+22) одиниць,

артилерійських систем — 7 439 (+29) одиниць,

РСЗВ — 872 (+3) одиниці,

засобів ППО — 572 (+2) одиниці,

літаків — 322 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 567 (+10) одиниць,

крилатих ракет — 1 556 (+0) одиниць,

кораблів /катерів — 20 (+0) одиниць,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 814 (+47) одиниць,

спеціальної техніки — 1 054 (+5) одиниці.

Втрати армії РФ на 8 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.