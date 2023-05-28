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В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по позициям россиян

28 мая 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по позициям россиян
ВСУ стреляют в сторону оккупантов. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина переживает уже 459-й день крупномасштабной военной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Впрочем, Вооруженные силы Украины обороняют страну и наносят ударі по оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В рамках оборонительных операций, украинские воздушные силы выполнили 13 миссий по уничтожению сил и оборудования противника, а также две специализированные задачи, целью которых были противовоздушные ракетные комплексы. 

С другой стороны, подразделения ракетных войск и артиллерии оказали удары по трём ключевым районам, где были расположены военные активы противника, включая зенитно-ракетный комплекс С-300. 

В дополнение к этому, они успешно поразили три командных пункта и амуницию противника. Это стало значительным ударом по стратегическим ресурсам врага, ослабив его военный потенциал.

Напомним, что украинские защитники активно используют в боевых действиях шведский противотанковый гранатомет Carl Gustaf, с целью уничтожения противников на территории, оккупированной противником. Украинских воинов, которые, используя Carl Gustaf, производят точные выстрелы, затем проводят перезарядку и продолжают обстрел.

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